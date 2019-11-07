صحيفة: اليوم تجد الإمارات ثقتها في فارسها

الخميس 7 نوفمبر 2019

قالت صحيفة خليجية، "لا تتحقق الإنجازات دون قيادة تمتلك رؤية استراتيجية، وتستند إلى رصيد حضاري، وتمتلك الثقة والإيمان العميق بقدرات شعبها. ومن هنا جاء تجديد المجلس الأعلى لاتحاد الدولة الثقة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيساً للمجلس الأعلى للاتحاد لولاية رابعة، بما يملكه من حنكة وحكمة اكتسبهما من حكيم الأمة الراحل الكبير المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ومثلت لسموه رصيداً حضارياً أهله لقيادة الإمارات، وإدارة مرحلة التمكين بكل جدارة واقتدار".



ومضت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الخميس "ففي عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان واصلت الإمارات ارتقاءها على سلم الحضارة، محققة إنجازات غير مسبوقة في الكثير من المؤشرات العالمية، وتحت قيادته وصل الإنسان الإماراتي إلى الفضاء".

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وتابعت "لقد اجتاز صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بالإمارات كل تحديات عصر التقدم ووضعها في زمن قياسي في مصاف الدول المتقدمة التي يشار إليها بالبنان في العالم، فاستحق لقب «فارس التمكين» بجدارة".

واختتمتن "وتبقى كلمة السر في ذلك كله أن سموه آمن بقدرات الإنسان الإماراتي ووثق به ففتح له أبواب العمل والإنجاز والتمكين، واليوم تجدد الإمارات ثقتها في فارسها، ثقة بثقة وعهدا بعهد، لتستمر المسيرة ويتجدد الإنجاز".