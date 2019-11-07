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مجلس الأمن يرحب باتفاق الرياض بين الحكومة والانتقالي

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 7 نوفمبر 2019

رحب مجلس الأمن الدولي باتفاق الرياض الذي أبرم بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض.

 

 ووصف المجلس الاتفاق بأنه خطوة مهمة وإيجابية للتوصل إلى حل سياسي وشامل للأزمة في اليمن، مؤكدا التزامه بوحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه.

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ورحب أعضاء المجلس بجهود وساطة المملكة العربية ، في التوصل لهذا الاتفاق.

 

 وشدد أعضاء المجلس على دعم المجلس لدور المبعوث الأممي لاستئناف الحوار بين اليمنيين، وجددوا دعوته الأطراف اليمنية إلى تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

 

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