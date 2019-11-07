مؤتمر "كسب الحرب الرقمية" يواصل فعالياته بأبوظبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يواصل "مؤتمر القادة لحروب القرن الواحد والعشرين" تحت عنوان (كسب الحرب الرقمية) الذي تنظمه وزارة الدفاع الإماراتية بالعاصمة أبوظبي، فعالياته اليوم الخميس، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

المؤتمر الذي انطلق يوم أمس الأربعاء، يهدف لمناقشة تحديات الحروب الرقمية وتأثيرها على القدرات العسكرية والحيوية والأمن الوطني للدول.





Advertisements

وقال محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع، في افتتاح المؤتمر أنه يهدف للحد من أخطار الحرب الرقمية وتجاوز تأثيراتها، ووضع أفضل خطط الدفاع ضد الهجمات الرقمية.





والثلاثاء 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقدت وزارة الدفاع الإماراتية مؤتمرا صحفيا في واحة الكرامة للإعلان عن أجندة المؤتمر الذي يحمل هذا العام عنوان "كسب الحرب الرقمية"، وهو الموضوع الذي أكدت القيادات في وزارة الدفاع أنه من أهم الموضوعات التي تجري في خضم الحروب المعاصرة.