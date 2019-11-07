الأمم المتحدة: تزايد العنف ضد المتظاهرين العراقيين يثير القلق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت الأمم المتحدة، الخميس، أن التقارير الواردة لها تفيد باستمرار استخدام الأمن العراقي الرصاص الحي ضد المتظاهرين، الأمر الذي قالت إنه "مثير للقلق".

وأعرب بيان للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، في بيان، عن قلقه البالغ إزاء ارتفاع عدد الوفيات والإصابات خلال المظاهرات الجارية في العراق.

وحث الأمين العام جميع الجهات الفاعلة بالعراق على الامتناع عن العنف، والتحقيق بجدية في جميع أعمال العنف.

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وجدد جوتيريس نداءه لإجراء حوار مفيد بين الحكومة والمتظاهرين.

ويشهد العراق منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى الآن مظاهرات واعتصامات وعصيانا مدنيا في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق، يطالب فيها المتظاهرون بتغيير النظام السياسي بشكل جذري، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تدير البلاد حتى إجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف دولي، وإنهاء النفوذ الإيراني في العراق بالكامل.

واستخدمت مليشيات الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع والقنابل الغازية لإنهائها، لكنها ورغم العنف المفرط ما زالت هذه المظاهرات متواصلة.