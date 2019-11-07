"الخليج" الإماراتية: التجديد لخليفة لخمس سنوات قادمة هو تجديد لقائد التمكين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019

أبوظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، "تجديد المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة الثقة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيساً للمجلس لولاية رابعة، هو تجديد لقائد مرحلة الإنجازات والنمو التي ساهمت في تمكين المواطن الإماراتي، وازدهار دولة الإمارات وتألقها محلياً وعالمياً".



وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الخميس - تابعها "الخليج 365" خليفة، الفارس الذي كان جنباً إلى جنب مع القائد المؤسس باني نهضة الإمارات، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، في مرحلة التأسيس في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، تربى في مدرسته الفكرية والنضالية، وارتوى من المنابع، وتمرس في القيادة عقوداً عدة، كانت مثمرة.. مبشرة وتوحي بالاطمئنان للحاضر والمستقبل، والشواهد كثيرة وعصية على العد والتسجيل".

وتابعت "المجلس الأعلى وهو يجدد الثقة في قيادة خليفة بعد أن منحها له في الثالث من نوفمبر 2004 عندما انتخبه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإنه يؤكد استمرار المسيرة التنموية النهضوية المباركة إلى مزيد من الإنجازات العملاقة، التاريخية، بقيادة خليفة، ومن حوله أعضاء المجلس وأبناء الشعب، كل في موقعه، يعطي الوطن حاضراً ومستقبلاً من غير حدود".

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وتقول الصحيفة "خليفة الذي قاد البلاد إلى مرحلة جني الثمار اليانعة، التي تجلت في تمكين المواطن، وازدهار الدولة، وتألقها محلياً وإقليمياً وعالمياً، قادر بعون الله والتفاف الجميع حوله، على إنجاز مزيد من الإبهار للعالم أجمع، فالبيت متوحد، وقواعد البنيان ثابتة ومتجذّرة في أعماق الأرض، وحرصه على إنسان الإمارات وتميزه وإبداعه بلا حدود.

وبقيادة خليفة، فإن رصيد الاحترام العالمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، يزيد البلاد قوة على قوتها، وتألقاً على تألقها، وصراعاً شريفاً في مجالات التنافسية العالمية خدمة للإنسانية والسلام العالمي، وتقدماً للصفوف الأولى في كثير من المحافل، والقادم أكثر".

ومضت "التجديد لخليفة لخمس سنوات قادمة، هو تجديد لقائد التمكين، وقائد كل المراحل، وصاحب المبادرات والإنجازات، تعبيراً عن نبض الشارع الإماراتي، الشعب الذي يسري حب وطنه وقيادته في دماء أبنائه، وعهداً على مواصلة مسيرة الانتصارات بالزخم والعزيمة والإصرار الذي بدأت به وزيادة".

واختتمت "المجلس الأعلى للاتحاد وهو يعرب عن عميق ثقته في القيادة الرشيدة لصاحب السمو رئيس الدولة، ومواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء بحكمته السديدة على النهج الذي يعزز دعائم نهضة وطننا الغالي ومكتسباته ويحقق طموحات الشعب الكريم، إنما يضع عنواناً للمرحلة المقبلة، يؤكد أن المسيرة الظافرة مستمرة من دون توقف.