مجلس الأمن يرحب باتفاق الرياض بين الحكومة والانتقالي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 رحب مجلس الأمن الدولي باتفاق الرياض الذي أبرم بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض.

ووصف المجلس الاتفاق بأنه خطوة مهمة وإيجابية للتوصل إلى حل سياسي وشامل للأزمة في اليمن، مؤكدا التزامه بوحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه. Advertisements ورحب أعضاء المجلس بجهود وساطة المملكة العربية السعودية، في التوصل لهذا الاتفاق. وشدد أعضاء المجلس على دعم المجلس لدور المبعوث الأممي لاستئناف الحوار بين اليمنيين، وجددوا دعوته الأطراف اليمنية إلى تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

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