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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نتنياهو يطلب من ترامب إعادة المساعدات للفلسطينيين.. والرئيس الأمريكي يحرجه
الخميس 7 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء أمس الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض طلبًا إسرائيليًا بإعادة الأموال التي كان يدفعها لصالح الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، أن "ترامب رفض طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تجديد المساعدات الأمريكية لقوات السلطة الفلسطينية"، مشيرة إلى أن إسرائيل تسعى من وراء طلبها هذا "زيادة قدرة السلطة على ضبط الأوضاع في الضفة الغربية".
وأضافت القناة أن "مسئولين أمريكيين أكدوا أن ترامب أخبرهم أنه إذا كان الأمر مهمًا لنتنياهو فليدفع هو هذه الأموال".
وأشارت القناة، إلى أن الأموال التي كانت تدفعها الولايات المتحدة الأمريكية لصالح الأجهزة الأمنية الفلسطينية، تقدر بـ12 مليون دولار سنويًا، وقد تم قطعها عن السلطة الفلسطينية للضغط عليها، لقبول المفاوضات مع إسرائيل.
ولفتت القناة، إلى أنه على مدار العامين الماضيين، كانت إدارة ترامب تخفض تدريجيًا المساعدات الأمريكية للفلسطينيين، بتحريض من رئيس الوزراء نتنياهو نفسه.
وقالت القناة: "شجعت إسرائيل إدارة ترامب على قطع المساعدات عن وكالة اللاجئين الفلسطينية التابعة للأونروا، وخفض المساعدات للسلطة الفلسطينية، وذلك أثر على الوضع الأمني في الضفة الغربية".
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