علّق عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ادغار طرابلسي​ على ​تظاهرات​ ​الطلاب​ اليوم، قائلا: "نرسل طلابنا القاصرين الى ​المدارس​ للعلم ولا ليتسربوا الى الشوارع".

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كانت هذه تفاصيل خبر طرابلسي: نرسل طلابنا القاصرين لمدارس للعلم ولا ليتسربوا الى الشوارع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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