ابو شقرا: البلد يمر بأزمة محروقات ولم يعد يوجد لدينا بضاعة

لفت ممثل شركات موزعي ​​المحروقات​​ في ​لبنان​ ​فادي أبو شقرا، الى "أننا الشركات المستوردة اجتمعنا امس من اجل مصلحة المواطنين بالدرجة الاولى"، كاشفا أن البيان الذي صدر عن وزيرة ​الطاقة​ غير صحيح فالبلد يمر بأزمة محروقات والشركات المستوردة امنت المحروقات رغم مشكلة ​المصارف​ وعدم فتح الاعتمادات".

وشدد ابو شقرا في حديث تلفزيوني على أن "المشكلة لم تحل مع وزيرة الطاقة وكان عليها ان تجتمع مع حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ من اجل حل المشكلة"، مؤكدا "أننا الى جانب المواطن ورغم اغلاق الطرق استطعنا تأمين المحروقات للجميع"، معلنا أنه "اليوم لم يعد يوجد لدينا بضاعة وهناك مشكلة في المصارف ولا يجب تحويلها الى قطاع النفط".