اعتصام امام مدخل النافعة بالدكوانة وآخر أمام كهرباء لبنان في كورنيش النهر

ينفذ بعض المحتجين في هذه الاثناء اعتصاما امام مدخل مصلحة تسجيل السيارات "النافعة" في الدكوانة لليوم الثاني على التوالي.
هذا وتفذ في هذه الاثناء ايضا تظاهرة أمام مؤسسىة كهرباء لبنان في كورنيش النهر.
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