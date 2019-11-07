اعتصام امام مدخل النافعة بالدكوانة وآخر أمام كهرباء لبنان في كورنيش النهر

ينفذ بعض المحتجين في هذه الاثناء اعتصاما امام مدخل ​مصلحة تسجيل السيارات​ "النافعة" في ​الدكوانة​ لليوم الثاني على التوالي.

هذا وتفذ في هذه الاثناء ايضا تظاهرة أمام مؤسسىة كهرباء لبنان في كورنيش النهر.