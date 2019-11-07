سأل الوزير السابق ​فادي عبود​ "هل عند احدكم معلومات عن حجم التحويلات من الحسابات الخاصة خلال فترة إقفال ​المصارف​؟ الإشاعات تقول معظمها من سياسيين وأزلامهم وأصحاب المصارف وجراويهم وان المبلغ وصل الى حد الملياري ​دولار​ ومنها بعض الحسابات التي كانت مجمدة وبالرغم من هذا تم تحويلها، الشفافية المطلقة مطلوبة الآن الآن".

ولفت عبود في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "الخطر بما تقوم به المصارف سيؤدي الى انخفاض التصدير، المصانع اليوم لا تستطيع ان تشتري مواد خام للتصنيع والتاجر لا يستطيع ان يستورد والمطلوب من وزارة الاقتصاد ان تراقب الاسعار "mission impossible"، الاسعار ارتفعت وسترتفع اكثر واكثر وسيتعرض لبنان الى تضخم كبير".