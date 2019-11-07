فتح المدارس في نيودلهي بعد إنخفاض مستوى تلوث الهواء من خطير الى سيء

تحسنت جودة الهواء في ​نيودلهي​ بشكل طفيف، حيث أعيد فتح المدارس بعد أن شهدت العاصمة الهندية أعلى مستويات من ​الضباب​ الدخاني السام خلال ثلاث سنوات.

وبحسب المجلس المركزي لمراقبة ​التلوث​، فقد سجل مؤشر جودة الهواء في نيودلهي، والذي يقيس تركيز الجسيمات السامة، 216 نقطة ضمن المستوى "السيء". وكان هذا تحسناً ملحوظاً مقارنة بيوم الأحد، عندما سجلت المدينة أسوأ يوم لها فيما يتعلق بجودة الهواء منذ عام 2016، حيث وصل المؤشر إلى 494 نقطة في إطار المستوى "الخطير" قبل أن يتحسن بعض الشيء أول من أمس ليتراجع إلى 324 نقطة ضمن المستوى السيء للغاية".

يذكر أن الحد الأقصى للقراءة على المؤشر هو النقطة 500، وتمثل أي قراءة تزيد على 400 نقطة خطراً على ​الصحة​. ومع تحسن جودة الهواء، أعيد فتح المدارس، مع ارتداء عدد كبير من التلاميذ أقنعة مضادة للتلوث لحماية أنفسهم.