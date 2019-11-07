دوجاريك: المفوض العام لوكالة "الأونروا" استقال من منصبه

أعلن متحدث باسم ​الأمم المتحدة​ ​ستيفان دوجاريك​ أنّ المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل ​اللاجئين الفلسطينيين​ "أونروا" السويسري ​بيار كرينبول​ قدّم "استقالته بأثر فوري الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس"، فيما عُيّن القائم بأعماله، كريستيان سوندرز، خلفًا له.

يذكر أن كرينبول يخضع لتحقيق داخلي حول اساءة استخدام ​السلطة​ وأعلنت الأمم المتحدة في وقت سابق أنّه أوقف عن العمل.

وأوضح الأمين العام أنه تلقي تقريرًا خاصًا من مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية بشأن التحقيق الجاري مع كرينبول. وكشف البيان أن "النتائج الأولية لهذا التقرير تستبعد الاحتيال أو اختلاس أموال التشغيل من قبل المفوض العام. ومع ذلك، هناك قضايا إدارية تحتاج إلى مساءلة".