مسؤول عراقي: عودة العمل في ميناء أم قصر ومصفاة الناصرية جنوب العراق

ذكرت مصادر أمنية ونفطية إن العمليات استؤنفت في ميناء أم قصر ومصفاة ​الناصرية​ لتكرير ​النفط​ في جنوب العراق بعد مغادرة المحتجين للمنطقتين. وقام المتظاهرون المناهضون للحكومة بإغلاق الطرق في ميناء أم قصر للسلع، وأوقفوا العمليات لأكثر من أسبوع، كذلك أوقفوا ناقلات ​الوقود​ في مصفاة النفط بالناصرية الأربعاء، ما تسبب في نقص في محافظات ​الجنوب​.

وقالت المصادر لوكالة "​رويترز​" إن المتظاهرين غادروا لكنه لم يذكر لماذا أو كيف.

وكان المتظاهرون طوقوا أمس، ميناء أم قصر في مدينة ​البصرة​ والطرق المؤدية إليه.



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