إسبانيا تدين نشر ملصقات تصف الصحافيين في كاتالونيا بـ"الإرهابيين"









اسماء السيد - برشلونة: أدان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بشدة نشر ملصقات في شوارع برشلونة الأربعاء تصف الصحافيين في كاتالونيا بـ"الإرهابيين".

الملصقات التي تحمل كتابات باللغة الكاتالونية حملت صور ستة صحافيين مع وصفهم بأنهم "إرهابيون في خدمة إيبكس"، أي مؤشر البورصة في إسبانيا.

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أعرب سانشيز على تويتر عن "إدانته الشديدة ودعمه للصحافيين الكاتالونيين المستهدفين". كما ندد بابلو كاسادو، الذي يرأس حزب الشعب اليميني المعارض، بهذه الملصقات، ووصفها بأنها "عملية تخويف لا يمكن التسامح معها".

واعتبرت نقابة الصحافيين الإسبان أن "هذه الدرجة من العنف والعدائية تجاه الصحافة لم يسبق لها مثيل في كاتالونيا". يأتي ظهور الملصقات وسط توترات في إقليم كاتالونيا بعد إصدار المحكمة العليا الإسبانية أحكامًا طويلة بالسجن بحق تسعة زعماء انفصاليين في الشهر الماضي.

وأثار الحكم موجة احتجاجات ضخمة أدت إلى اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة.