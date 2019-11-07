أسود: حزب الله يريد سعد الحريري رئيسًا مكلفًا للحكومة الجديدة

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​، في تصريح تلفزيوني، "أنني تقدمت بأكثر من 16 إخبارًا وهذا ليس عملي كنائب"، مشيرًا الى أن "رأيي مزدوج بالمتظاهرين وهناك أشخاص فقراء ومن طبقة واحدة".

وأوضح "أنني لا أوافق رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ بأننا نقوم بثورة تشريعية"، منوهًا بأنه "بعد كل ما يقال يتبيّن وكأن ​التيار الوطني الحر​ لم يقم بأي شيء".

واعتبر أن "وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​ريا الحسن​ مرت في حكومتين سابقتين ولها مشاركة سياسية كبيرة"، مبينًا أن "نظامنا السياسي لا يتطابق مع حكومة تكنوقراط لكن لا مانع للمحاولة وما حصل هو نتيجة تراكمات وغرور وعنجهية الطبقة السياسية"، كاشفًا عن أن "​حزب الله​ يريد ​سعد الحريري​ رئيسًا مكلفًا للحكومة الجديدة".