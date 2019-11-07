حنكش: شباب الكتائب لا يقطعون الطرقات ولكن أينما قُطع طريق ونزل الأهالي ننزل معهم

اشار عضو كتلة "الكتائب النائب ​الياس حنكش​ في حديث صحفي، الى ان التعليمات محسومة منذ اليوم الأول للانتفاضة: "شباب الكتائب لا يقطعون الطرقات ولكن أينما قُطع طريق ونزل الأهالي ننزل معهم". برأيه، القطع هو الطريقة الوحيدة للضغط على ​السلطة​ التي تتجاهل ناسها. لكنّ الكتائبيين لم يتورطوا في أي مشكلات بدليل أن التوقيفات خلال فتح ​الجيش​ للطرقات أول من أمس لم تشمل أياً منهم.

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