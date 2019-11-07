"لوفتهانزا" تلغي 1300 رحلة جوية إثر إضراب أطقم ضيافتها

بدأت أطقم الضيافة الجوية بشركة "​لوفتهانزا​" الألمانية للطيران، صباح اليوم، ​إضراب​اً يستمر ليومين وسط توقعات بتأثر 1300 رحلة جوية و180 ألف مسافر بتلك الخطوة. وسيتم إلغاء 700 من بين ثلاثة آلاف رحلة مقررة اليوم، إلى جانب 600 رحلة غداً.

وخسرت "لوفتهانزا" محاولة قضائية لوقف الإضراب ب​محكمة​ في ​فرانكفورت​ يوم الأربعاء، كما أخفقت في الطعن على قرار المحكمة في وقت لاحق من ذلك اليوم.

ويهدف الإضراب، الذي تنظمته نقابة المضيفين الجويين، إلى تأمين المطالب المتعلقة برفع المصروفات والعلاوات لحوالي 21 ألفاً من موظفي أطقم الضيافة الجوية في لوفتهانزا، بالإضافة إلى توفير فرص عمل منتظمة للعمال الموسميين.

وكان هناك إضراب لنقابة المضيفين الجويين في أربع شركات فرعية تابعة لشركة الطيران الألمانية العملاقة "لوفتهانزا"، وهي "يورو وينغز" و"​جيرمان وينغز​" و"لوفتهانزا سيتي لاين" و"صن إكسبريس"، قبل أسبوعين.

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