شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل نعيم: الإخوان الأب الروحى لأصحاب الفكر المتطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نبيل نعيم، مسئول تنظيم الجهاد السابق، الذراع اليمنى لأيمن الظواهري في التسعينيات، إن جماعة الإخوان الإرهابية هي الأب الروحي لجميع الجماعات المنحرفة وأصحاب الفكر المنحرف.

وأشار (نعيم) إلى جميع قيادات التنظيمات الإرهابية يعتنقون الفكر الإخوانى، موضحًا أن هناك دولاً أجنبية وجهات خارجية تستخدم الإخوان كأداة تنفذ بها أهدافها المشبوهة.

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وأوضح أن حقيقة الإخوان ظهرت أمام المواطن المصري الذي كان يعتبر أنها جماعة دعوية، لكن بعد ثورة 30 يونيو تيقن المواطنين أنها جماعة الإرهابية تعمل على هدم الدولة المصرية.