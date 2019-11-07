شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: قطر تدعم الإرهاب.. وتميم انحاز للإخوان على حساب مصلحة الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور ياسر الهضيبى، المتحدث باسم حزب الوفد، أن ممارسات تميم بن حمد أمير قطر ضد الرباعى العربى لم تؤت ثمارها، فبالرغم من إعلان موقع قطريليكس أن أمير قطر أنفق 40 مليون دولار على إخوان مصر للتحريض ضد الدولة إلا أن محاولاته باءت بالفشل.

وقال الهضيبى لـ"الخليج 365"، إن تميم بن حمد يدعم الإرهاب فى المنطقة العربية، وفى الوقت الذى تشهد فيه سوريا والعراق واليمن ولبنان حروبًا أهلية وطائفية ينحاز تميم لطرف دون آخر ويمولهم بالسلاح بغية تفتيت الدول العربية ومساعدة الغرب على مخططاته ضد المنطقة.

ولفت المتحدث باسم الوفد، إلى أنه لا يوجد مفر من العزلة العربية لقطر بعد رعايتها للإرهاب فى المنطقة وإيوائها للإرهابيين على أراضيها لافتًا إلى أن تميم بن حمد لم ينعزل ببلاده عن الرباعى العربى مصر والسعودية والإمارات والبحرين فحسب بل انعزل بحكم البلاد أيضًا وانصاع لأوامر تركيا وإيران.

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وأكد الهضيبى أن تميم بن حمد سلم مفاتيح حكم البلاد لكل من رجب طيب أردوغان، وحسن روحانى رئيس ايران لافتًا إلى أن قطر تأخذ تعليماتها من هذين الرجلين فقط وتعادى العرب والعروبة.