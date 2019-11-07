دبلوماسي أمريكي: إسقاط نظام طهران حق للشعب الإيراني وحده

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال السفير لينكولن بلومفيلد، مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق للشؤون العسكرية السياسية، إن الولايات المتحدة تساعد في الضغط على النظام الإيراني، لكن إسقاطه هو حق للشعب الإيراني وحده.

وأضاف لينكولن، في حديث خاص لـ"العين الإخبارية"، أن "هناك جهدا وعبئا كبيرا يقع على الإيرانيين في التخلص من نظام الملالي الدموي"، مؤكدا أن هناك دعما وتعاطفا عالميا مع الشعب الإيراني.



وأشار إلى أن "المهاجرين الإيرانيين استطاعوا الاندماج في بلدان المهجر وتشكيل مجتمعات صحية في دولهم الجديدة، وهذا دليل على أنهم شعب محب للحياة، وأن نظام الملالي أساء لهم وللحضارة الإيرانية".

وأكد أن الأمن القومي الأمريكي يتطلب من الإدارة في واشنطن أن تتابع عن قرب ما يقوم به النظام الإيراني، ومحاولة حماية هؤلاء الأشخاص الذين كانوا ضحية لهذا النظام.



ولفت الدبلوماسي الأمريكي إلى أن المعارضة الإيرانية تتواصل مع الكونجرس الأمريكي لإعلامه بحقيقة ممارسات النظام وما يقوم به ضد شعبه، ملمحا إلى أن ذلك "أمر جيد ويستفيد منه أعضاء الكونجرس كثيرا".