مجلس الأمن مرحبا باتفاق الرياض: خطوة مهمة نحو حل الأزمة اليمنية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحب مجلس الأمن الدولي، الخميس، بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
واعتبر المجلس، في بيانه، أن اتفاق الرياض خطوة مهمة وإيجابية للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.
وثمّن جهود الوساطة السعودية في التوصل لاتفاق الرياض، مؤكدا التزامه بوحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه.
ووقّعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الثلاثاء، "اتفاق الرياض"، ما يدشن مرحلة جديدة من وحدة الصف في مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.
ووجّه "اتفاق الرياض"، الذي رعته السعودية، ضربة موجعة إلى المخططات الإخوانية التي عملت طيلة الفترة الماضية على تغذية شق الصف اليمني، خدمة للانقلاب الحوثي.
ويضمن "اتفاق الرياض" حلولاً جذرية لجميع المشاكل السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية التي تفاقمت داخل صفوف الشرعية خلال الأشهر الماضية، ويضمن أيضاً توحيد القرار وحضور الدولة اليمنية ومؤسساتها بجميع المحافظات المحررة.
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