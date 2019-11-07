شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب سعودي يكشف: أردوغان بدأ ينقلب على عائلة البغدادي بعد مقتله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف الكاتب السعودي خالد الزعتر، مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادى بالخسارة الفادحة لرجب طيب أردوغان، الداعم للتنظيمات الإرهابية، مشيرًا إلى أن أردوغان بدأ الانقلاب على أسرة "البغدادى".

وقال "الزعتر" فى كلمة عبر موقع التدوين الصغير "تويتر": "بعد أن خسرت تركيا حليفها الإرهابي أبو بكر البغدادي بدأت تنقلب على عائلته، خطوة يريد منها نظام أردوغان أن يعمل على تنظيف صفحته الملطخة بدعم الإرهاب فسعى لما تروج له أنقرة بأنها اعتقلت شقيقة لزعيم داعش البغدادي في شمال شرق سوريا".

وكان "الزعتر" أكد أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وداعش يتفقان فى تحقيق الأهداف المعادية للإنسانية وتخدم الإرهاب.

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وقال "الزعتر": "تركيا دولة إرهابية، وما يقوم به أردوغان وجيشه الإرهابي بحق الأكراد في شمال سوريا لا يختلف عما يقوم به تنظيم داعش وجبهة النصرة".

وتابع: "اجتمعت أهداف أردوغان وداعش في القضاء على القوة الكردية التى تصدت لإرهاب داعش ومخططات أردوغان التوسعية"، مضيفًا: "الأكراد فى شمال سوريا يستحقون الدعم، فهم يحاربون على عدة جبهات من جهة إرهاب داعش، ومن جهة إرهاب أردوغان".