مصدر أمني: قرار تشريح جثمان هيثم أحمد زكي بيد النيابة بعد المعاينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قال مصدر أمني لمصراوي إن قرار تشريح جثمان الفنان الراحل هيثم أحمد زكي بيد النيابة، التي لم تنته بعد من أعمال معاينة مسكنه.

وكان فريق من نيابة جنوب الجيزة توجه إلى محل سكن الفنان الراحل لمعاينة جثمانه، بعد إعلان وفاته اليوم الخميس داخل منزله.

وأوضح المصدر أن فريق النيابة سيقرر بعد الانتهاء من المعاينة ضرورة إجراء تشريح للجثمان من عدمه، لبيان سبب الوفاة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

وكان الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أعلن أن المؤشرات المبدئية تؤكد أن الوفاة نتجت عن هبوط حاد في الدورة الدموية، لكن لم يتم حسم ذلك بشكل نهائي حتى الاَن.

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وتوجه نقيب الممثلين إلى منزل هيثم أحمد زكي للتواجد إلى جوار الجثمان، ومتابعة التفاصيل الخاصة بإنهاء إجراءات الدفن.

وكشف مصدر في مديرية أمن الجيزة، لمصراوي، تفاصيل العثور على جثمان الفنان الراحل داخل منزله.

وأوضح المصدر أن بلاغًا ورد إلى قسم زايد أول من إنجي سلامة خبيرة العلاج بالطاقة خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي، بشأن عدم استجابته لعدة مكالمات هاتفية منها على الموبايل الخاص به، توجهت إثره قوة من القسم إلى محل سكن الفنان، حيث عُثر عليه متوفيًا داخل حمام مسكنه الخاص.

بدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل العمل الفنان الكبير أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.​​