مصدر أمني يكشف تفاصيل وفاة الفنان هيثم أحمد زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشف مصدر في مديرية أمن الجيزة، اليوم الخميس، تفاصيل العثور على جثمان الفنان هيثم أحمد زكي داخل منزله.

وأوضح المصدر أن بلاغًا ورد إلى قسم زايد أول من إنجي سلامة خبيرة العلاج بالطاقة خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي، بشأن عدم استجابته لعدة مكالمات هاتفية منها على الموبايل الخاص به.

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توجهت قوة من القسم إلى محل سكن الفنان، حيث عُثر عليه متوفيًا داخل حمام مسكنه الخاص، فيما رجح الكشف المبدئي أن الوفاة نتجت عن هبوط في الدورة الدموية.

وفيما أوضح المصدر أن النيابة توجهت إلى مسكن الفنان لبيان سبب الوفاة واحتمالية وجود شبهة جنائية، أكد المصدر استدعاء الطبيب المعالج للفنان هيثم أحمد زكي لسماع أقواله.

وأعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، اليوم الخميس، وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي. فيما نشر عزوز عادل، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيها: "البقاء لله، تنعي نقابة المهن التمثيلية، النجم الشاب هيثم أحمد زكي، رحم الله الفقيد والهم اهله وجمهوره الصبر والسلوان".