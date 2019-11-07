الحكم على 7 متهمين باقتحام مركز شرطة أطفيح اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تصدر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، المنعقدة في طرة، اليوم الخميس، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح.

كانت المحكمة قد قضت سابقا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة "غيابيًا"، كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا "حضوريًا".

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.