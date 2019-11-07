بومبيو يبحث التعاون مع نظيرته من جنوب إفريقيا هاتفيًا

بحث وزير الخارجية الأمريكى مايكل بومبيو، الأربعاء هاتفيًا، مع نظيرته من جنوب إفريقيا ناليدى باندور، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم التعاون فى المنظمات الدولية،وزيادة التجارة والاستثمار.
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، إن بومبيو نوه خلال الاتصال الهاتفى إلى قربوصول سفيرة الولايات المتحدة إلى جنوب إفريقيا لانا ماركس، والتى ستركز على بناء الرخاء الاقتصادى المتبادل وضمان استدامة برامج العلاج الناجح لمرض الإيدز والمدعوم من الولايات المتحدة والذى أنقذ أرواح الملايين من جنوب إفريقيا.
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