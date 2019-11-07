إيران تبدأ رسميا تخصيب اليورانيوم فى منشأة فوردو

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، عن بدء طهران تخصيب اليورانيوم فى منشأة فوردو، وذلك فى إطار خفض إيران التزاماتها ضمن الاتفاق النووى.

وأفادت وكالة تسنيم، نقلا عن العلاقات العامة فى منظمة

الطاقة الذرية الإيرانية، أنه فى إطار تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للأمن القومى، تمت اليوم عملية نقل نحو ألفى كيلوغراما من غاز سادس فلوريد اليورانيوم (uf6) من مجمع احمدى روشن لتخصيب اليورانيوم فى منشأة "نطنز"، إلى مجمع على محمدى لتخصيب اليورانيوم فى منشأة "فوردو".

وكان الرئيس روحانى، قد أعلن أن إيران ستبدأ اليوم الأربعاء الخطوة الرابعة من تقليص التزاماتها فى إطار الاتفاق النووى.