كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إيران تتحدى أمريكا وتبدأ تخصيب اليورانيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، عن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، قولها إن إيران استأنفت تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو النووية تحت الأرض بضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي.

ونقلت "تسنيم" عن بيان الوكالة أنه "بعد كل الاستعدادات الناجحة... بدأ حقن غاز اليورانيوم لأجهزة الطرد المركزي في فوردو... كل العملية خضعت لمراقبة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية."

ويحظر اتفاق نووي يعود لعام 2015 بين إيران والقوى الكبرى على فوردو إنتاج المواد النووية.

ولكن، مع دخول غاز خام التغذية إلى أجهزة الطرد المركزي الخاصة بها، فإن المنشأة - التي بنيت داخل الجبل - سوف تنتقل من الحالة المسموح بها لمصنع الأبحاث إلى موقع نووي نشط.

وقال بهروز كمال فاندي، المتحدث باسم المنظمة الإيرانية، للتلفزيون الحكومي "العملية ستستغرق بضع ساعات لتحقيق الاستقرار وبحلول يوم السبت القادم، عندما يزور مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموقع مرة أخرى، سيتم تحقيق مستوى تخصيب لليورانيوم بنسبة 4.5٪".

ووفقًا لمسؤول بدأت إيران عملية ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو تحت الأرض، وهي الخطوة الأخيرة بعيدًا عن اتفاقها النووي المتفكك مع القوى العالمية منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية التاريخية في عام 2018.

وأكد المتحدث باسم المنظمة الإيرانية، أن الوكالة سلمت 2000 كيلوجرام من اليورانيوم أو UF6 إلى مصنع فوردو تحت إشراف مفتشي الأمم المتحدة يوم الأربعاء.

وأضاف: "ستستغرق إعادة تشغيل أجهزة الطرد المركزي بضع ساعات ومن منتصف الليل، ستبدأ عملية ضخ غاز اليورانيوم فيها".

وأشار "فاندي" إلى أن مفتشي الوكالة في الموقع "سيقدمون تقريرا عن الأنشطة ذات الصلة".

من جانبه، قال علي أكبر صالحي المدير العام للوكالة النووية الإيرانية، يوم الثلاثاء الماضي، إن إيران ستخصب اليورانيوم إلى 5% في فوردو اليوم الأربعاء.

كما يحظر الاتفاق، الذي تم توقيعه في عام 2015 من قبل إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، النشاط النووي في فوردو، وهي محطة تقع بالقرب من مدينة قم، وتجاوز مستوى النقاء الذي يمكن أن تثريه طهران.

وقبل الصفقة، استخدمت إيران فودرو لتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء انشطارية بنسبة 20٪.

وقال صالحي إن طهران يمكنها أيضًا تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة إذا لزم الأمر، "لكن في الوقت الحالي ليست هناك حاجة لذلك".

ومع ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي الخاصة به، سوف تنتقل فودرو من الحالة المسموح بها لمصنع الأبحاث لتصبح موقعًا نوويًا نشطًا.

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"روحاني يعلن خطوة أخرى بعيدًا عن الصفقة النووية لعام 2015"

وأعطى الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الثلاثاء الماضي لشركائه الأوروبيين مهلة أخرى مدتها شهران لحماية الاقتصاد الإيراني - خاصة قطاعي البنوك والنفط - من العقوبات الأمريكية المشلولة.

وقال إنه لا يمكن إنقاذ الصفقة النووية إلا إذا ساعدت بقية الدول الموقعة إيران على التحايل على إجراءات واشنطن.

وقال "لا يمكننا أن نقبل من جانب واحد أننا نفي تماما بالتزاماتنا وأنهم لا يتابعون التزاماتهم"، مضيفًا أن جميع الخطوات التي اتخذتها إيران حتى الآن قابلة للانعكاس وستتمسك طهران بجميع التزاماتها بموجب تعامل عندما يقوم الموقعون المتبقون بنفس الشيء.

ولكن فرنسا وبريطانيا أدانتا الخطوة يوم الثلاثاء الماضي، بينما قالت روسيا إنها تشعر بالقلق.

وقال دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني: "تصرفات إيران الأخيرة تتعارض بوضوح مع الصفقة وتشكل خطرًا على أمننا القومي"، "نريد أن نجد طريقًا للمضي قدمًا من خلال حوار دولي بناء، لكن إيران بحاجة إلى الوفاء بالتزاماتها والعودة العاجلة إلى الامتثال الكامل".

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو "تراقب التطور بقلق وتود أن تظل الصفقة قائمة.

كما أعربت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية عن قلق مماثل، مضيفة أنه "من الصعب على نحو متزايد الحفاظ على" الصفقة.

"هل انتهت الصفقة النووية الإيرانية؟"

قالت قناة الجزيرة دورسا جباري، التي تبث من طهران، إن الخطوة لتزويد 1044 جهاز طرد مركزي في فوردو كانت خطوة "مثيرة للجدل".

وأضافت "هذا هو المرفق الوحيد الذي يمكن أن ينتج 20 في المائة من اليورانيوم... وكان ذلك دائمًا موضع خلاف مع المجتمع الدولي - لأن الانتقال من 20 في المائة إلى مستوى صناعة الأسلحة البالغ 90 في المائة ليس طويلًا".

ويعتبر هذا الاجراء اليوم الاربعاء هو الخطوة الرابعة التي أعلنتها إيران منذ أن بدأت في الرد على تخلي واشنطن عن الصفقة النووية.

كما أعلن متحدث باسم الوكالة الذرية الإيرانية أنها ضاعفت عدد أجهزة الطرد المركزي المتقدمة IR-6 التي تعمل الآن.

ويمكن لأجهزة الطرد المركزي هذه إنتاج يورانيوم مخصب أسرع بعشرة أضعاف من الجيل الأول IR-1s المسموح به بموجب الاتفاقية.

وفي الوقت نفسه، أفاد المفتشون النوويون التابعون للأمم المتحدة في يوليو الماضي أن إيران قد رفعت تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 4.5 في المائة، بعد 3.67 في المائة المنصوص عليها في الاتفاق، وبدأت في جمع مزيد من اليورانيوم منخفض التخصيب من الحد الذي يبلغ 300 كيلوجرام من المخزونات المنصوص عليها في الصفقة.

