شكرا لقرائتكم هذه صورة زوجة البغدادي نقلا عن مسؤولين أتراك! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعدما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، أن بلاده ألقت القبض على زوجة زعيم تنظيم داعش القتيل أبو بكر البغدادي، نشرت وكالة رويترز نقلا عن مسؤولي أمن أتراك صورة قالت إنها تعود لأسماء فوزي محمد الكبيسي التي يعتقد أنها الزوجة الأولى لزعيم تنظيم داعش.

زوجة البغدادي

وقالت الوكالة إن المرأة عرفت نفسها باسم "رانيا محمود" للسلطات التركية.

وجاء إعلان أردوغان أثناء إلقاء خطاب في العاصمة أنقرة، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى. ولم يقل متى أو كيف تم القبض على المرأة أو يحدد هويتها.

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فيما قال أردوغان: "لقد ألقينا القبض على زوجته، لكننا لم نثر ضجة حول هذا الموضوع. أنا أعلن هذا اليوم للمرة الأولى".

يذكر أن مصدرا أمنيا تركيا كان أعلن في وقت سابق، أن بلاده اعتقلت رسمية عواد، شقيقة زعيم تنظيم "داعش" السابق، أبوبكر البغدادي، الذي قتلته القوات الأميركية.

وأضاف المصدر أن شقيقة البغدادي، ألقي القبض عليها يوم الاثنين، حيث كانت تعيش في أحد "الكرفانات" بشمال غربي سوريا.

وأشار إلى أن رسمية عواد، 65 عاماً، كانت تعيش في "الكرفان" مع زوجها وخمسة أبناء بالقرب من بلدة أعزاز.