الامارات ترفض منح تأشيرة دخول لمفتي فلسطين

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – فلسطين
قال مصدر فلسطيني، إن أبوظبي لم تصدر “تأشيرة دخول”، لمفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، لحضور مؤتمر دولي.
وأضاف المصدر لوكالة الأناضول التركية، إن السلطات الإماراتية، لم تصدر تأشيرة لـ”حسين” لحضور مؤتمر دولي يعقد على أراضي الدولة.
وكان من المقرر أن يصل مفتي فلسطين، لدولة الإمارات يوم الأحد الماضي؛ لكن عدم حصوله على تأشيرة، حال دون ذلك.
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