شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بسد العجز فى قطاعات الزراعة والتموين لتحسين مستوى الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب مجدى ملك، بسد العجز فى بعض القطاعات المهمة مثل مديريات الزراعة، ومديريات التموين، لافتًا إلى أن هذا الأمر ينعكس على خطوات الإصلاح الإداري لأجهزة الدولة.

وأوضح ملك، أن العجز في بعض هذه القطاعات أثر على أداء مؤسسات الدولة، وتنفيذ البرامج والخطط الموضوعة من قبل الحكومة لدفع عجلة النمو وتحقيق الأهداف المرجوة من أداء الخدمات ذات الأولوية للخطط والمشروعات التى يتم إدراجها وتنفيذها على أرض الواقع.

وطالب عضو مجلس النواب، بحصر شامل للعجز فى كل المديريات على مستوى الجمهورية، سواء الزراعة، التموين، القطاعات الخدمية، وبدء وضع آلية لحل هذه الأزمة بناء على الإمكانيات والموارد البشرية المتاحة فيما يضمن تحقيق الهدف المنشود فى إطار تنفيذ خطة الدولة للنهوض بالاقتصاد والنمو ودفع عجلة الإنتاج وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى كل القطاعات الخدمية المرتبطة بالجمهور بشكل مباشر.

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