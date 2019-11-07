مانشستر سيتي يهدر الفوز والتأهل أمام أتالانتا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وقع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بفخ التعادل أمام أتالانتا الإيطالي بعدما افترقا بنتيجة هدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز هدف مانشستر سيتي اللاعب رحيم سترلينغ، وفي المقابل سجل هدف أتالانتا اللاعب ماريو بازاليتيش.

وبهذا التعادل رفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى 10 نقاط وهو يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة، في حين حصد أتالانتا نقطته الأولى وهو يقبع بالمركز الأخير.

مجريات المباراة:

سنحت فرصة مبكرة لأتالانتا لافتتاح النتيجة في الدقيقة الرابعة، عندما هز هاتيبور الشباك من الخارج إثر تمريرة من كاستاجني، قبل أن يفتتح مانشستر سيتي التسجيل في الدقيقة السابعة، عندما مرر سيلفا الكرة داخل منطقة الجزاء إلى جيسوس الذي غمزها بطريقة فنية أمام سترلينج، فما كان من الأخير إلا أن أودعها الشباك.

واستحوذ مانشستر سيتي على الكرة أغلب الوقت، لكنه لم يهدد مرمى خصمه حتى الدقيقة 22 عندما رفع دي بروين الكرة من ركلة ركنية على رأس محرز الذي سيطر الحارس بيرلويجي جوليني على محاولته.

ثم مر محرز كرة سريعة نحو سترلينج الذي لم يستطع اللحاق بها أمام الشباك الخالية بالدقيقة 25.

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وحرم هوتيبار، سترلينج من التسديد أمام المرمى بعد تمريرة من دي بروين في الدقيقة 30، وخرج إيدرسون حارس سيتي من مرماه بتوقيت مناسب لإبعاد الكرة من أمام جوميز في الدقيقة 43، وبعدها بدقيقة واحدة تخلص محرز من مدافعين قبل أن يسدد كرة زاحفة تصدى لها جوليني ببراعة.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لمانشستر سيتي بعد الاستعانة بتقنية الفيديو إثر لمس يد على إيليسيتش، ونفذ جيسوس الركلة بيد أنه أطاح بها بجانب القائم الأيمن بالدقيقة 43.

وأجرى سيتي تبديلا بين الشوطين بإخراج إيدرسون وإشراك التشيلي كلاوديو برافو، بيد أن أتالانتا تمكن من تحقيق التعادل في الدقيقة 49، عندما وصلت تمريرة طويلة إلى جوميز في الناحية اليسرى، فرفع الكرة على رأس باساليتش الذي تابعها بقوة في الشباك.

ونفذ جوميز ركلة ركنية على رأس دجيمسيتي الذي ذهبت محاولته بجانب القائم البعيد في الدقيقة 62، وفشل جيسوس في اللحاق بتمريرة محرز أمام المرمى في الدقيقة 66.

ودخل سيرجيو أجويرو مكان جيسوس غير الموفق في الدقيقة 73، ومنع هوتيبار سترلينج مجددا عندما وقف أمام تسديدته في الدقيقة 79.

وتلقى برافو بطاقة حمراء في الدقيقة 81، بعد عرقلته إيليسيتش خارج المنطقة، فدخل كايل ووكر مكان محرز لحماية مرمى فريقه، وتصدى لركلة حرة نفذها هوتيبار في الدقيقة 89.