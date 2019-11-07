ريال مدريد يسحق غلطة سراي بسداسية نظيفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق ريال مدريد الإسباني فوزا عريضا على ضيفه غلطة سراي التركي بسداسية نظيفة، ضمن أحداث الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز سداسية الفريق الملكي كل من اللاعبين رودريغو سيلفا دو غويس (هاتريك)، سيرجيو راموس وكريم بنزيمة (هدفان).

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 7 نقاط وهو يحتل المركز الثاني بترتيب المجموعة الأولى، في حين تجمد رصيد غلطة سراي عند نقطة واحدة وهو يقبع بالمركز الأخير.

مجريات المباراة:

كشر ريال مدريد عن أنيابه مُبكرًا ونجح البرازيلي الشاب رودريجو في افتتاح التسجيل بالدقيقة 4، حيث مرر مارسيلو كرة عرضية إلى مواطنه، الذي استلم وراوغ وسدد كرة أرضية أقصى يمين الحارس موسليرا.

وبعد 3 دقائق، نجح رودريجو في تسجيل الهدف الثاني، حيث استقبل كرة عرضية مجددًا من مارسيلو، لكنه حولها هذه المرة بالرأس في شباك الضيوف.

واستمر ضغط الملكي، حتى حصل توني كروس على ركلة جزاء إثر التحام عنيف من مدافع جالطة سراي، انبرى لها سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، الذي سدد على طريقة "بانينكا" ليُضيف الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 16.

ولم تظهر أي ردة فعل من جالطة سراي، الذي لم يُسدد أي كرة على مرمى ريال مدريد بعد الثلاثية الصادمة، وظهر الفريق تائهًا داخل أرض الملعب.

وقرر زيدان الدفع بالفرنسي فيرلاند ميندي بدلًا من البرازيلي مارسيلو في الدقيقة 43، والذي بدا وكأنه عانى من آلام.

وعاد المتألق رودريجو، ليلعب دور البطولة عندما قطع الكرة من أمام ماراكاو مدافع جالطة سراي، ومرر كرة عرضية أرضية لبنزيما الذي لمد يجد أي صعوبة في إسكانها بشباك الحارس موسليرا في الدقيقة 46.

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وكاد إيدين هازارد أن يدون الخماسية لريال مدريد في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، لكن الحارس الأوروجواياني تصدى لتسديدته وحولها إلى ركنية.

ومع بداية الشوط الثاني، قرر فاتح تريم المدير الفني لجالطة سراي، إجراء تغييرين دفعة واحدة بإشراك دونك وبيرم بدلا من نزونزي وأندوني، ولاحقًا أشرك بويوك بدلًا من ناجاتومو.

وحاول بنزيما تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 50، حيث استقبل تمريرة من توني كروس، وسدد بقوة لكن الكرة مرت أعلى مرمى جالطة سراي.

وبدأ زيدان في إراحة لاعبيه بعدما اطمأن إلى نتيجة المباراة، حيث سحب كاسيميرو ودفع بلوكا مودريتش، وأخيرًا إيسكو بدلًا من هازارد.

وواصل بنزيما إهدار الفرص، حيث سدد توني كروس كرة قوية تصدى لها الحارس موسليرا، ارتدت أمام الفرنسي الذي سدد برعونة شديدة في الدقيقة 66.

وكاد البديل إيسكو أن يسجل بعد ثوانٍ قليلة من مشاركته، حيث سدد كرة بالرأس تصدى لها الحارس موسليرا في الدقيقة 68.

وكان أول تهديد صريح من جالطة سراي كان في الدقيقة 77، حيث سدد ليمينا كرة رأسية تصدى لها الحارس تيبو كورتوا على مرتين.

وأخيرًا، نجح كريم بنزيما في تسجيل الهدف الخامس لفريقه والثاني له في الدقيقة 81، حيث استلم تمريرة عرضية من زميله كارفاخال على الطرف الأيمن في منطقة الجزاء، وسجل في شباك الضيوف.

واختتم السداسية البرازيلي رودريجو جويس في الدقيقة 90+2، حيث استقبل تمريرة في العمق من بنزيما، وسدد على يمين الحارس موسليرا، ليدون الهاتريك الشخصي له.