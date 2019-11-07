شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن روسيا ترحب بالتوقيع على وثيقة اتفاق الرياض والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:51 صباحًا, 7 نوفمبر 2019 م المناطق - واس رحبت روسيا بالتوقيع على وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي أبرم أمس في الرياض.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم أن موسكو ترحب بتوقيع الوثيقة وتعدها خطوة مهمة لتوحيد المجتمع اليمني، ومثالاً إيجابياً للتوصل إلى حلول وسط ومقبولة وضرورية في الظروف الحالية التي يمر بها اليمن.

وأشار البيان بشكل خاص إلى دور الوساطة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وإسهاماتهما الكبيرة في التوصل إلى الاتفاق، والأخذ على عاتقهما مهمة متابعة التقدم المحرز في التنفيذ العملي لهذا الاتفاق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا ترحب بالتوقيع على وثيقة اتفاق الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.