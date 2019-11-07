مليشيات إيران تغتال كاتبا عراقيا بمحافظة ميسان الجنوبية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مصدر أمني في محافظة ميسان جنوب العراق، مساء الأربعاء، مقتل الناشط والكاتب العراقي أمجد الدهامات، وإصابة الناشط بسام مهدي بجروح.
وقال ضابط برتبة مقدم في قيادة شرطة محافظة ميسان، لـ"العين الإخبارية"، "إن مليشيات تابعة للحشد الشعبي اغتالت الكاتب والناشط في ميسان أمجد الدهامات، وأصابت زميله الناشط بسام مهدي بجروح، خلال خروجهما من مبنى قيادة الشرطة في المحافظة مساء الأربعاء".
وأضاف الضابط أن مليشيات الحشد هي التي تدير الملف الأمني في العراق، وتنفذ عمليات اعتقال واغتيالات في صفوف الناشطين والصحفيين والمتظاهرين الذين يقفون ضد النفوذ الإيراني في العراق.
في غضون ذلك، كشف النقيب بهاء خلف، الضابط في جهاز مكافحة الإرهاب بمحافظة ذي قار جنوب العراق، عن شن مليشيات الحشد الشعبي حملة اعتقالات واسعة في قضاء الشطرة التابع لمحافظة ذي قار.
وتابع خلف لـ"العين الإخبارية" "المليشيات تحاصر الشطرة منذ الصباح، واعتقلت العشرات من الناشطين والمتظاهرين، وما زالت تنفذ عمليات مداهمة للبيوت في القضاء".
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