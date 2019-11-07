معارضة إيرانية: نظام طهران يترنح من الداخل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت سونا صمصامي، ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة، إن النظام الإيراني يترنح من الداخل، ويعاني من العقوبات الاقتصادية وضغط الرفض الشعبي لسياساته.

وأضافت صمصامى، في حديث خاص لـ"العين الإخبارية"، على هامش مؤتمر "مواجهة قمع النظام الإيراني والإرهاب والتدخل الإقليمي" بمجلس الشيوخ الأمريكي، أنه رغم إنفاق نظام إيران ملايين الدولارات في العراق على سبيل المثال إلا أن الشعب العراقي انتفض ضده، وهو ما يعد صفعة على وجه طهران.

وأشارت إلى أن المعارضة الإيرانية لا تترك فرصة إلا وتدق الأبواب في الكونجرس الأمريكي، لإطلاعه على ما يقوم به النظام الإيراني ضد شعبه والمنطقة.

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وأكدت أن "الحس الوطني يرتفع في إيران ضد النظام القمعي يوما بعد يوم"، مشيرة إلى أن الأجيال الجديدة من الشباب أكثر إصرارا على التخلص من هذا النظام الذي "يكبل الحريات ويقتل بحرية".

وأوضحت سونا أنه خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي كان هناك ما يزيد عن ٢٠٧ مظاهرات احتجاجية في عدة مدن إيرانية ضد نظام الملالي، مؤكدة أن "هذا الرقم فاق التوقعات، وسوف يسقط النظام قريبا".