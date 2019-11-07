السودان يحل "الشرطة الشعبية" التابعة للنظام البائد

أصدر وزير الداخلية السوداني الطريفي إدريس قرارا قضى بحل "الشرطة الشعبية"، وهي إحدى مليشيات نظام الإخوان البائد.



وقالت وزارة الداخلية السودانية، في بيان، إن القرار جاء في إطار تفكيك نظام التمكين وإعادة هيكلة قوات الشرطة، تماشيا مع روح الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية.

وأوضح البيان أن النظام البائد أنشأ "الشرطة الشعبية" لتكون تنظيما موازيا لشرطة السودان بموارد مستقلة، وتنفذ مهاما تتنافى مع مهنية الشرطة.

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وأعلنت الداخلية السودانية أنه تقرر إنشاء إدارة بالهيكل التنظيمي الرسمي لقوات الشرطة بجميع ولايات البلاد تحت مسمى "الشرطة المجتمعية" تتبع لشرطة الجنايات.

وشددت على أن تأسيس الإدارة يأتي لأغراض أداء الدور الخدمي وربط تواصل الشرطة بالمجتمع، لافتة إلى أن الإجراء جاء وفقا للمعايير العالمية المعمول بها في دول العالم المتقدمة.

ولفتت إلى أن الشرطة المجتمعية ستقوم على أهداف جديدة تتسق مع المرحلة، ولها مهام خدمية واضحة ومباشرة، تصب في خانة تواصل الشرطة مع المجتمع وخدمته.

وأكدت أن "هذا القرار يعتبر بداية عملية في إصلاح هياكل وإدارات قوات الشرطة، ومهنيها ودورها في خدمة الشعب".