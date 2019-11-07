شكرا لقرائتكم خبر عن عمّان: طعن 8 بينهم 4 سياح في جرش.. والسعودية تدين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (عمان)

أصيب 8 أشخاص بينهم 3 سياح مكسيكيين وسائحة سويسرية بجروح أمس (الأربعاء) نتيجة تعرضهم لعملية طعن في جرش في شمال الأردن على يد شخص تمكنت القوى الأمنية من توقيفه. وأفاد متحدث باسم الأمن العام في بيان أن شخصاً في محافظة جرش (51 كلم شمال عمان) هاجم بسكين عدداً من السياح ومرشداً سياحياً وضابط صف من مديرية الأمن العام عند محاولة القبض عليه. وأضاف تمّ إسعاف المصابين للمستشفى وهم يتلقون العلاج، فيما قبض على المهاجم. ولم يعطِ المصدر المزيد من التفاصيل حول جنسيات السياح الأجانب أو منفذ الاعتداء أو مدى خطورة الإصابات.

ويعود آخر هجوم على سياح أجانب في الأردن إلى 19 ديسمبر 2016 في الكرك، وقد أوقع 10 قتلى بينهم 7 رجال أمن وسائحة كندية، و34 جريحاً هم 15 من عناصر الأمن و17 مدنياً وأجنبيان.

وأصدرت محكمة أمن الدولة أحكاماً راوحت بين الإعدام والسجن 3 أعوام والمؤبد بحق 10 أشخاص دينوا في الهجوم.

وأدانت المملكة جريمة الطعن البشعة، وفقاً لمصدر مسؤول بوزارة الخارجية. وعبر المصدر عن تمنياته للجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدا رفض المملكة لهذه الأعمال وتضامنها مع المملكة الأردنية الهاشمية ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.