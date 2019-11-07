شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تطلق سراح معتقلين أردنيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رياض منصور (عمان)

تسلمت الأردن من إسرائيل أمس (الأربعاء) الأردنيين هبة اللبدي وعبدالرحمن مرعي اللذين اعتقلتهما السلطات الإسرائيلية خلال زيارتهما لمناطق السلطة الفلسطينية، في محاولة للضغط على عمان لإطلاق سراح متسلل إسرائيلي إلى أراضيها وتمديد عقد إيجار منطقتي الباقورة والغمر، وهو ما رفضته الأردن.

وبحسب ما اطلعت عليه "الخليج 365" من تفاصيل المفاوضات بين الجانبين، فإن الجانب الأردني رفض ربط قضية إطلاق سراح الأردنيين بالمتسلل الإسرائيلي، كما رفض سابقا ربط إطلاق سراح «هبة وعبدالرحمن» بموضوع الباقورة والغمر وعودتهما إلى الأردن.

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ووفق تفاصيل المفاوضات، فقد حاول الجانب الإسرائيلي تمرير ربط خطفه «لهبة وعبدالرحمن» بقبض السلطات الأردنية على المتسلل الإسرائيلي، لكن الجانب الأردني رفض بالمطلق هذه المحاولات. وأكد أن مسار قضية المتسلل الإسرائيلي منفصل، وستأخذ القضية مجراها القضائي.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية استدعت نهاية الشهر الماضي السفير الأردني في تل أبيب للتشاور احتجاجا على استمرار إسرائيل اعتقالها اللاقانوني واللاإنساني للمواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبدالرحمن مرعي.

وقال وزير الخارحية أيمن الصفدي: «إنه في ضوء عدم استجابة إسرائيل لمطالبنا المستمرة منذ أشهر بإطلاق المواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبدالرحمن مرعي واستمرار اعتقالهما اللاقانوني واللإنساني، استدعينا السفير الأردني في تل أبيب للتشاور كخطوة أولى». وحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة المواطنين.