دكتور «فاروق الباز» يكشف تفاصيل جديدة عن حياة «الشيخ الشعراوي»

تحدث العالم المصري فاروق الباز، عن علاقته بالشيخ محمد متولي الشعراوي، منذ الصغر،خلال حواره في برنامج "ابن مصر"، الذي يُعرض على شاشة "المحور"، حيث ذكر أن الشيخ الشعراوي كان تلميذًا لوالده لمدة 12 عامًا، وعندما كان يقابله يقول له "ياما أبوك ضربني على قفايا".

وأضاف "الباز"، أنه دُعي إلى إلقاء محاضرة في جامعة المنصورة، وحضرها المحافظ ورئيس الجامعة، وعندما هم بالصعود على المنصة لتقديم المحاضرة، وجد أن باب المدرج يُفتح ودخل الشيخ الشعراوي.

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وأشار العالم المصري، إلى أن الشعراوي رفض في الجلوس في الصفوف الأمامية "زق الناس الموجودين وقالهم عاوز كرسي على المنصة فوق جنب فاروق الباز، وقبل ما أمسك المايك مسك هو المايك واتكلم، وقال أنا مش جاي هنا عشان فاروق الباز، أنا جاي هنا عشان أبوه الشيخ سيد".

وتابع: "الشيخ الشعراوي سرد قصة مع والدي، وقال للحضور (إحنا بعد 10 سنين في الأزهر الشريف وكنا خلاص هنتخرج، طلع مادة جديدة اسمها العلوم الحديثة هيضيفوها علينا، وهتخلينا نقعد في الأزهر سنة زيادة، طبعا اتضايقنا وعاوزين نتخرج عشان نشتغل وناخد مرتب، قولت لأصدقائي إحنا مش هيحل المشكلة دي غير الشيخ سيد الباز لأنه قريب من رئيس الجامعة وهو اللي ممكن يعفي الدفعة بالكامل من هذا الأمر)".

وواصل: "الشيخ الشعراوي خد زملائه وراح لأبويا، قالوا عاوزين نتخرج عشان نشتغل وناخد مرتب ومش عاوزين ناخد العلوم الحديثة دي، الشيخ الشعراوي كان بيتكلم وأبويا ساكت ومش بيرد، ولما خلص الشعراوي كلامه قالة العلوم الحديثة دي انتوا مش عاوزين تاخدوها عشان انتوا جهلة، أنا هكلم رئيس الجامعة وهخليها سنتين مش سنة واحدة وأنا اللي هدرسهالكم".