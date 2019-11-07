أثارت منى برنس، الأستاذة الجامعية "سابقا" قصة لقائها مع الداعية الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي.
ونشرت برنس صورة لها بـ"شبه عارية" على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وعلقت عليها قائلة: "طب الحق أقول ذكرياتي مع الشعراوي بقي قبل ما التريند يخلص".
وحكت برنس: "زمان وأنا طفلة صغيرة كنا بنتغدى، العيلة يعني، في مطعم في شارع قصر العيني وكان الشعراوي بيتغدى مع ناس في صالة خاصة، وأنا شفته وقلت لبابا الشعراوي الشعراوي.. باعتباره نجم تلفزيوني بقى كنا بنتفرج عليه يوم الجمعة".
وتابعت: "رحت سلمت عليه لوحدي والراجل حط إيده علي راسي وضحك وقال لي، أنبتك الله نباتا حسنا".
وتابعت ساخرة: "وعنها.. وأهو زي ما انتوا شايفين أنبتني أحسن نبات والله.. مافيش بعد كدة بقى وده شكل النبات بعد 40 سنة من حطة إيد الشعراوي".
وتابعت في منشور جديد قائلة :
كانت هذه تفاصيل خبر «أثارت موجة من الغضب» .. منى برنس تنشر صورة لها «شبه عارية» وتعلق عليها : الشعراوي دعالي وأنا صغيرة ودي النتيجة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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