الجيش اليمني: "أنصار الله" قصفت مدينة المخا بالصواريخ

اتهم الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بقصف أحياء سكنية في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، بصواريخ باليستية وطائرات مُسيرة. وأضاف أن "الاعتداءات "أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا المدنيين".
واعتبر ان "اعتداءات الحوثيين بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، تصعيد خطير وانتهاك فاضحا لاتفاق وقف إطلاق النار واتفاقية ستوكهولم".
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