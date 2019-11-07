الجيش اليمني: "أنصار الله" قصفت مدينة المخا بالصواريخ

اتهم ​الجيش اليمني​ التابع للحكومة الشرعية، جماعة ​أنصار الله​ "​الحوثيين​"، بقصف أحياء سكنية في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، ب​صواريخ​ باليستية وطائرات مُسيرة. وأضاف أن "الاعتداءات "أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا المدنيين".

واعتبر ان "اعتداءات الحوثيين بعدد من ​الصواريخ​ الباليستية والطائرات المسيرة، تصعيد خطير وانتهاك فاضحا لاتفاق وقف ​إطلاق النار​ واتفاقية ستوكهولم".