بوتين:احباط نحو 40 عملية ذات صبغة إرهابية خلال الأشهر الـ 9 الماضية

كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن أجهزة الأمن احبطت نحو 40 عملية ذات صبغة إرهابية خلال الأشهر الـ 9 الماضية.
وأوضح بوتين، في اجتماع مع كبار الضباط والمدعين العامين بمناسبة ترقيتهم وتعيينهم في مناصبهم الجديدة، أن الأجهزة الأمنية الروسية حققت نجاحات في مجالات أخرى مثل التصدي لعملاء في الاستخبارات الأجنبية.
كما تطرق بوتين إلى القدرات العسكرية والدفاعية لروسيا، قائلا: "لقد أثبت جيشنا وقواتنا البحرية استعدادهما العالي، وننوي بناء قدراتنا الدفاعية ونضع في حالة تأهب أنظمة الأسلحة الفرط صوتية والليزرية والأسلحة الحديثة الأخرى التي لا تمتلكها بلدان أخرى بعد".
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