بوتين:احباط نحو 40 عملية ذات صبغة إرهابية خلال الأشهر الـ 9 الماضية

كشف الرئيس الروسي، ​فلاديمير بوتين​، أن أجهزة الأمن احبطت نحو 40 عملية ذات صبغة إرهابية خلال الأشهر الـ 9 الماضية.

وأوضح بوتين، في اجتماع مع كبار الضباط والمدعين العامين بمناسبة ترقيتهم وتعيينهم في مناصبهم ​الجديدة​، أن ​الأجهزة الأمنية​ الروسية حققت نجاحات في مجالات أخرى مثل التصدي لعملاء في الاستخبارات الأجنبية.

كما تطرق بوتين إلى القدرات العسكرية والدفاعية ل​روسيا​، قائلا: "لقد أثبت جيشنا وقواتنا البحرية استعدادهما العالي، وننوي بناء قدراتنا الدفاعية ونضع في حالة تأهب أنظمة الأسلحة الفرط صوتية والليزرية والأسلحة الحديثة الأخرى التي لا تمتلكها بلدان أخرى بعد"​​​.