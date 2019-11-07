تم منذ بعض الوقت اطلاق سراح الشابين علي أسعد و​باسل الأمين​ اللذين أوقفتها ​القوى الامنية​ خلال مشاركتهما في الوقفة الإحتجاجية في ​الزيتونة باي​ مساء اليوم، وذلك بسند اقامة.

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كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق سراح الشابين اللذين اعتقلتهما القوى الأمنية أمام "الزيتونة باي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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