شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" تطالب بحصر أعداد "التوك توك" وتفعيل قانون المرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بتقديم بيان تفصيلي للبرلمان عن حصر لإجمالي عدد مركبات التوك توك على مستوى الجمهورية بكل المحافظات، وعدد المركبات المرخصة منها في كل محافظة.

وقال "الحسينى"، لـ"الخليج 365"، إن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أوصت الحكومة منذ أكثر من شهر بإعداد خطة واضحة بجدول زمني عن كيفية تنفيذ فكرة استبدال التوك توك وإحلال سيارة "الميني فان" بدلاً منه، وآليات التطبيق، مطالبًا بسرعة عرض هذه الخطة، وتوضيح البدائل للتعامل مع أزمة التوك توك حال فشل تطبيق الفكرة.

وانتقد "الحسيني"، عدم التعامل بحسم مع مركبات التوك توك غير المرخصة، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع هذه المركبات وفقًا لنصوص قانون المرور، ومن لا يرخص لا يجوز له التحرك بالتوك توك والعمل عليه، كما طالب بتفعيل تحديد خط سير التوك توك، ومنع سيره في المدن وقصره على القرى والأماكن النائية.

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ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلي أن التوك توك انتشر بشكل يمثل خطورة كبيرة علي المجتمع، خاصة أن معظمه غير مرخص ويستخدم في جرائم السرقة والنصب والقتل.