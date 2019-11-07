شكرا لقرائتكم خبر عن كيف جنى "تميم" ثمار دعمه لسفك أنقرة لدماء السوريين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن تنظيم الحمدين بدأ فى جني ثمار دماء السوريين، الذين راحوا ضحية العدوان التركي على سوريا، والذي دعمه الحمدين ماليًا، وكأنه يُعلن أمام العالم أجمع عدم اكتراثه لأمن المنطقة ودماء شعبها.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن من بين تلك الثمار ارتفاع وتضاعف حجم التبادل التجاري بين الدوحة وأنقرة إلى نحو 2.4 مليار دولار أمريكى، وهو ما يؤكد استغلال تنظيم الحمدين الشعب السوري للتقرب أكثر إلى تركيا كبديل له عن دول المقاطعة في المنطقة.

وأشار موقع قطريليكس، إلى أن تنظيم الحمدين يواصل جرائمه تجاه المنطقة وأمنها، والتي باتت تتجلَّى يومًا بعد يوم، حيث انتصر لتركيا أمام تنديد العالم بالعدوان التركي ضد سوريا، وفي أولى خطوات جني ثمار هذه الدماء السورية، استقبل تميم بن حمد الأحد، وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، على هامش زيارته إلى الدوحة قبيل افتتاح الاجتماع الخامس للجنة الإستراتيجية بين البلدين، وتبادلا التحيات بسبب الدعم القطرى للعدوان في شمال شرق سوريا.

وتابع الموقع التابع للمعارضة القطرية: "علاقات تجارية لتغطية الفشل التركي ولأن العلاقات المالية أساس في الدعم التركي والقطري كليهما لبعضهما البعض، تطرقت زيارة جاويش أوغلو إلى قطر إلى العلاقات التجارية بصفة خاصة، كما يواصل الإرهاب التركي مساعيه، بدعم قطري، لتغطية فشل أردوغان السياسي والاقتصادي في الداخل التركي، وذلك بإشعال حروب يدفع ثمنها الشعب التركي، كرهًا من الشعوب العربية، هذا عن طريق استغلال أموال الشعب القطري برغبة الحمدين، وهو الأمر الذي بات الشعب القطري يتذمر منه غضبًا".