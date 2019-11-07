شكرا لقرائتكم خبر عن عدوان أردوغان على سوريا يدفع عمال شركة ألمانية للاعتراض على إقامة مصنع بتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب العدوان الذى شنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على سوريا، في اعتراض عمال مصانع شركة فولكس فاجن الألمانية للسيارات على إقامة مصنع الشركة الجديد بمدينة مانيسا في قلب تركيا.

وقالت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، إن ممثلي العمال في ألمانيا سيستخدمون الفيتو ضد قرار الاستثمار في تركيا خلال الاجتماع المقبل الذي سيعقد في 15 نوفمبر الجاري، لاعتراضهم على العملية العسكرية التركية في سوريا، حيث تخطط شركة فولكس فاجن لاستثمار 1.3 مليار يورو في تركيا.

ونقلت الحصيفة التركية المعارضة، عن رئيس مجلس الأعمال الدولية لشركة فولكس فاجن وعضو الهيئة الرقابية، بيرند أوسترلو، تأكيده أن ممثلي العمال سيعارضون قرار الاستثمار طالما تسعى تركيا لتحقيق أهدافها السياسية باستخدام القوة.

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وأشار صحيفة زمان، إلى أن ممثلى العمال يتمتعون بدور قوي إلى حد كبير في القرارات الإستراتيجية للشركة، حيث يشكلون نصف أعضاء الهيئات الرقابية ويستخدمون حق الفيتو للاعتراض على ما لا يناسبهم، وسيشهد اجتماع الشركة في الخامس عشر من الشهر الجاري مناقشة القرارات الاستثمارية للشركة خلال الخمس سنوات المقبلة.