سيناتور: قد أفصح عن المبلّغ في فضيحة مكالمة ترامب مع رئيس أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عطايا:

قال السيناتور الأمريكي، راند بول، إنه من المحتمل أن يكشف عن اسم أحد المبلغين عن تفاصيل مكالمة الرئيس دونالد ترامب، مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينكسي، التي جعلت مجلس النوب يفتح تحقيقًا لعزل ترامب، وذلك بحسب ما ذكره موقع "ذا هيل".

وأوضح الموقع أن السيناتور الأمريكي، يرى أنه لا مانع من الكشف عن اسم أحد المبلغين عن محاولات فريق ترامب للضغط على أوكرانيا لفتح تحقيقات ضد خصم ترامب السياسي، جو بايدن.

وقال بول: "أنا أنوي بشكل كبير، ومن المحتمل أن أفصح عن اسم أحد المبلغين.. لا يوجد قانون يمنعني من البوح باسمه".

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وأضاف السيناتور الأمريكي، في لقاء مع شبكة "فوكس نيوز"، ليل الثلاثاء، أنه قد يبوح باسم المبلغ للعلن.

وقدم مبعوث أمريكا إلى أوكرانيا، ويليام تايلور، الأربعاء، شهادة هامة أمام مجلس النواب الأمريكي، حول ضغط مزعوم من فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، للتحقيق ضد منافس ترامب الديمقراطي جون بايدن، وهو ما اعتبرته زعيمة مجلس الشيوخ، نانسي بيلوسي، أمر يستوجب عزل الرئيس.

ونشرت وكالة "بولمبيرج" وصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكيتين، نص اعترافات تايلور أمام مجلس الشيوخ الأربعاء، ضمن سلسلة الاستجوابات لكبار مساعدي ترامب، في محاولة للتوصل إلى حقيقة ضغط المزعوم ترامب على زيلنكسي للتحقيق مع بايدن، وهي التهمة التي من الممكن أن تسمح لمجلس النواب بعزل الرئيس.

الديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي أعلنوا أن المرحلة العلنية من التحقيق بشأن اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسوء منصبه ستتم الأسبوع المقبل، مع الاستماع إلى بعض الشهود البارزين الذين أوضحوا ضغط مزعوم من الرئيس على أوكرانيا لفتح تحقيق ضد منافسه الديمقراطي.