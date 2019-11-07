ويستقبل الرئيس التنفيذي مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس، الرئيس التنفيذي ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي البروفيسور كلاوس شواب. وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون بين المملكة والمنتدى وسبل تطويره، بما في ذلك افتتاح مركز للتقنية الحديثة تابع للمنتدى في مدينة الرياض، وهو الخامس على مستوى العالم. اتصال تلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالاً هاتفياً أمس من الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك الأردن. وهنأ جلالته خادم الحرمين الشريفين بنجاح جهود المملكة في رأب الصدع بين الأشقاء في اليمن وتوقيعهم على وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي. وشكر خادم الحرمين جلالة ملك الأردن على ما أبداه من مشاعر أخوية، مؤكدا أن المملكة ستظل دوماً مع اليمن، حريصة على استقراره، وساعية في ازدهاره.



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